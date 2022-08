Nord : deux agresseurs de policier ressortent libres du tribunal

Reconnus coupables d’agression envers un policier hors service à la fin du mois de juillet, à Grande-Synthe (Nord), deux hommes ont été condamnés à six mois de prison ferme et ont pu ressortir libres du tribunal.

Ils sont libres. Deux hommes condamnés pour l’agression d’un policer hors service, le 23 juillet à Grande-Synthe (Nord), sont ressortis du tribunal sans être incarcérés. Les deux individus ont été condamné à seize mois de prison dont six ferme, mais ont bénéficié d’un aménagement de peine.

La nuit des faits, vers 1h40, le policier était sorti de chez lui pour demander aux deux hommes, âgés de 40 et 52 ans, de baisser le son du poste de leur voiture, qui venait de le réveiller. Ils l’auraient alors reconnu, lui disant, selon la Voix du Nord : «c'est toi le flic qui habite au coin de la rue. On va te planter, on va cramer ta maison, tes enfants. Ta femme, on va la violer».

Puis, l’un d’eux lui avait jeté une canette et le second une plaque d’égout. Les deux étaient ensuite remontés dans le véhicule, en tentant d’écraser le policier, avant de prendre la fuite. L’alerte ayant été donnée, les individus avaient été arrêtés rapidement. Ils se trouvaient en situation d’ivresse.

Chacun d’eux avait déjà été condamné à cinq reprises. A nouveau face au juge, ils ont présenté leurs excuses, en indiquant ne pas avoir beaucoup de souvenirs des faits, à cause de l’alcool. Ils ont donc pu ressortir libres, condamnés à seize mois de prison dont six mois ferme, avec interdiction de paraître à proximité du domicile du policier et 5.300 euros de dommages et intérêts.