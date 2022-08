Isère : un collectionneur se fait braquer ses cartes Pokemon pour un butin de 15.000 euros

Désireux de vendre ses cartes Pokemon d’une valeur de 15.000 euros, un jeune collectionneur de Montagnieu (Isère) a publié une annonce sur Le Bon Coin la semaine dernière. Mais une fois le rendez-vous fixé à son domicile avec l’acheteur, ce mardi 2 août, le vendeur a été braqué à l’arme de poing puis roué de coups pour sa collection.

Un braquage avec violences pour des cartes Pokémon. Très prisées des collectionneurs, les cartes Pokemon font l’objet de beaucoup de convoitises, comme en témoigne le prix de certaines cartes rares. A tel point que les actes délictueux et violents se sont multipliés ces dernières années.

Un jeune collectionneur isérois en a fait les frais la semaine dernière. Après avoir mis les cartes qu’il souhaitait vendre sur Le Bon Coin pour un montant de 15.000 euros, ce dernier a trouvé un acheteur et lui a donné rendez-vous à son domicile le mardi 2 août.

D’après Le Dauphiné, l’acheteur, venu accompagné d’un ami, a braqué le collectionneur en posant une arme à feu sur sa tempe, avant de le frapper à plusieurs reprises pour le contraindre de céder ses cartes sous la pression.

Après avoir dérobé le butin, les deux braqueurs ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés par les forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte pour retrouver les deux fuyards et une analyse des échanges téléphoniques entre le vendeur et l’acheteur est prévue afin de donner de premiers indices.