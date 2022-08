Policiers blessés à Lyon : un troisième suspect derrière les barreaux

Un troisième homme a été mis en examen et écroué dans l'enquête sur l'agression de trois policiers le 20 juillet dernier dans le quartier de la Guillotière à Lyon, a indiqué ce dimanche le parquet.

Un suspect supplémentaire derrière les verrous. Le parquet de Lyon a indiqué ce dimanche qu’une troisième personne est «mise en examen et détenue» concernant l’affaire des policiers agressés dans le quartier de la Guillotière, il y a deux semaines et demi.

Selon Le Progrès, l'individu aurait été interpellé jeudi dans ce même quartier, situé à cheval entre les 7e et 3e arrondissements de la ville.

Le 26 juillet, le premier des trois suspects, un homme de 26 ans, en situation irrégulière et sans casier judiciaire, avait été mis en examen pour violences volontaires aggravées sur fonctionnaire de police et placé en détention provisoire. Il «n'a pas contesté les faits (et a) présenté ses excuses», avait indiqué à l'AFP Laurent Bohé, avocat des victimes.

Lundi dernier, le deuxième, âgé également de 26 ans, avait été poursuivi et écroué pour un motif similaire.

Une agression et plusieurs polémiques

Pour rappel, le 20 juillet au soir, trois policiers en civil avaient été agressés alors qu’ils tentaient d'interpeller une personne suspectée de vol, au milieu d'une foule qui les avait violemment pris à partie. Deux agents en étaient ressortis blessés.

Diffusée peu après sur les réseaux sociaux, une vidéo montrait les trois fonctionnaires, deux hommes et une femme, essuyer des coups et des jets de projectiles devant l'entrée d'une supérette.

Cet acte a par ailleurs été le déclencheur de plusieurs débats. Le premier sur les délinquants étrangers et leur expulsion, le second sur un polémique entre Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Grégory Doucet, maire de Lyon, à propos de la sécurité dans le quartier de La Guillotière. Elle portait notamment sur le renforcement de la police municipale et l’installation de caméras de vidéosurveillance.

Les deux hommes doivent se voir à Lyon le 5 septembre prochain pour discuter de la situation.