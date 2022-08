Loire-Atlantique : une femme tuée, son compagnon soupçonné

Une femme de 58 ans a été retrouvé morte chez elle samedi 6 août, à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique). Ce lundi, son concubin a été mis en examen pour homicide et devrait être placé en détention provisoire.

Un nouveau féminicide ? Une information judiciaire pour «homicide volontaire par concubin» a été ouverte lundi 8 aôut après le décès d'une femme samedi à Saint-Brévin-les-Pins, près de Saint-Nazaire, d'après les informations de nos confrères du quotidien Ouest France.

Cette femme est décédée samedi à Saint-Brévin-les-Pins, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Nantes, a également confirmé le parquet mais sans donner davantage de précisions.

Selon Ouest-France, la victime avait déjà porté plainte contre l'homme pour dégradations. Ce dernier devrait être écroué à l'issue de sa garde à vue.

D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019 et 102 en 2020. Le collectif "Féminicides par compagnons ou ex" a lui dénombré en 2021 113 féminicides. Au total, en France, plus de 200.000 femmes sont victimes de violences chaque année, selon le ministère.