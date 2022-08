Val d'Oise : un incendie déclaré dans la maison d'arrêt

Un incendie s'est déclaré mardi 9 août dans la maison d'arrêt du Val d'Oise, située à Osny. L'incident a blessé légèrement 21 personnes.

Un de plus. 21 personnes ont été légèrement blessées dans un incendie à la maison d'arrêt du Val d'Oise ce mardi, a appris CNEWS des sapeurs-pompiers présents sur place. L'établissement est situé à Osny, en Ile-de-France.

Le feu s'est déclaré vers 19h20 au premier étage du bâtiment et a pu être éteint en quelques minutes.

Sur la vingtaine de blessés, on comptabilise pas moins de 16 détenus (dont 10 qui devraient évacués sur les hopitaux de Pontoise, Argenteuil et Eaubonne), 1 gardien et 4 membres d'Eris, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire formés pour faire face aux situations de crise.

90 sapeurs pompiers ont été mobilisés lors de l'intervention. 19 cellules de la maison d'arrêt sont désormais hors service.

A noter également qu'un détenu s'est retranché dans sa cellule avec une arme blanche tandis que autres ont été déplacées dans une zone sécurisée.