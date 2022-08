Paris : une femme violée par un chauffeur VTC en rentrant de soirée

Dans la nuit de samedi à dimanche, une femme aurait été violée par un chauffeur VTC dans le IVe arrondissement de Paris, a révélé Le Figaro.

Un retour de soirée dramatique. Une femme, qui avait fait appel à un VTC pour rentrer chez elle, a été violée dans le IVe arrondissement de la capitale. Peu de temps après les faits, le chauffeur a été interpellé.

Selon une source proche du dossier, interrogée par Le Figaro, les faits ont eu lieu vers 5h du matin dimanche, à l'angle de la rue Simon-le-franc et de la rue du Temple, dans le quartier du Marais.

Pour rentrer chez elle, la victime fait appel à un chauffeur VTC. A la place, ce dernier l'aurait contrainte à lui pratiquer une fellation et une masturbation. Rapidement, la police a été avertie et est parvenue à interpeller le suspect quelques dizaines de minutes plus tard. Il a été identifié par la victime.

Ce n'est pas une première

Comme le rappelle Le Figaro, cette nouvelle affaire intervient alors que plusieurs viols ont été signalés ces derniers jours à Paris. Il y a moins d'une semaine, une Américaine a été violée dans des toilettes publiques sur les quais de Seine. Tandis que quelques jours plus tôt, une autre jeune femme avait été violée dans le XIIe arrondissement.

Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un chauffeur VTC est accusé de viol. En 2019, sous le hashtag #UberCestOver, des dizaines de femmes avaient témoigné sur les réseaux sociaux des agressions sexuelles qu'elles avaient subis alors qu'elle avait pris un VTC pour rentrer de soirée.

Face à l'ampleur du phénomène, Uber avait été reçu par le gouvernement.