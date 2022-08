Etats-Unis : deux Français portés disparus après le crash de leur avion de tourisme

Un avion de tourisme s'est crashé samedi dans l'eau du lac Powell, aux Etats-Unis. Six Français se trouvaient à bord, deux sont portés disparus et présumés morts.

A bord d'un Cessna 207A, un avion touristique, six Français devaient découvrir les paysages de l'ouest américain, et notamment le lac Powell. C'est en survolant ce dernier, situé entre l'Arizona et l'Utah, que leur appareil a connu un problème technique et s'est crashé, samedi 13 août. Deux des passagers sont présumés morts.

L'avion a terminé sa course dans l'eau et toutes les personnes à bord ne sont pas parvenues à s'extraire des décombres. D'après les informations du Parisien, deux couples étaient dans l'appareil, dont l'un accompagné de ses deux filles adolescentes.

Un vol proposé en option

Les femmes, les mineures et le pilote font partie des survivants qui ont été repêchés par un bateau de tourisme. Les deux hommes, eux, sont toujours portés disparus. Ils auraient sombré avec la carcasse de l'avion.

Ces Français participaient à un circuit touristique de 15 jours à travers l'Ouest américain, de Los Angeles à San Francisco, en passant par Las Vegas. Le vol au-dessus du lac Powell leur avait été proposé en option, sur place.

Se disant «sous le choc» et «profondément attristée», l'agence TUI France, organisatrice du voyage via sa filiale Nouvelles Frontières, a indiqué avoir proposé un «accompagnement psychologique» à ses clients. Elle précise que les rescapés seront rapatriés en France dès le feu vert des autorités américaines.