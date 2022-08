Rodéos urbains : un jeune de 22 ans condamné à un an de prison ferme à Marseille

Un homme de 22 ans a été condamné, ce mardi 16 août, à deux ans de prison, dont un ferme, par le tribunal correctionnel de Marseille, pour avoir fait de multiples rodéos urbains, une pratique dont il faisait la promotion sur les réseaux sociaux entre novembre 2021 et juin 2022.

Une réponse pénale ferme. À Marseille, un homme âgé de 22 ans a été condamné ce mardi 16 août à deux ans de prison, dont un avec sursis probatoire, après avoir fait des rodéos urbains, avant d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux, a indiqué le parquet de la ville via un communiqué de presse ce mercredi.

L’individu a été interpellé en juillet dernier après huit mois d’enquête. En effet, selon le communiqué, l’individu a été repéré par les agents de la Compagnie Motocycliste Départementale de Sécurité Routière sur l’autoroute A507, en décembre 2021.

Une course-poursuite s’est alors engagée. Mais l’individu est parvenu à s’échapper des agents en prenant une sortie d’autoroute à contre-sens.

Une enquête a alors été ouverte et confiée à la Division Marseille-Sud de la Police Nationale. Celle-ci a permis d’identifier le mis en cause et d’établir sa participation à plusieurs autres incidents commis entre novembre 2021 et juin 2022.

La promotion d'une pratique dangereuse sur les réseaux sociaux

En parallèle, des investigations menées sur les réseaux sociaux ont également contribué à établir la participation de l’individu à des vidéos faisant la promotion des rodéos urbains.

L’individu a été inculpé de cinq chefs d’accusation à savoir la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis compromettant la sécurité ou la tranquillité publique, le refus d’obtempérer, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et la promotion du comportement d’un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière.

Les nombreuses opérations anti-rodéos que nous menons, grâce notamment à la nouvelle loi contre ce phénomène dangereux, permet la présentation devant la justice d’un nombre croissant de délinquants et des condamnations sévères.@E_DupondM https://t.co/4uOstuGNb6 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 17, 2022

Depuis Créteil (Val-de-Marne), le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, ce mercredi 17 août, qu'«en une semaine, il y a eu 2.200 contrôles» anti-rodéos.