Val-de-Marne : un gérant de bar tabac victime d'un vol à l'arraché avec étranglement

A Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, le gérant d'un bar tabac a été agressé par trois hommes. Ces derniers l'ont étranglé par derrière pour lui dérober sa gourmette en or. Les trois agresseurs sont en fuite.

Une clé d'étranglement et des coups suivis d'un vol à l'arraché, voilà l'agression violente dont a été victime mardi 17 août le gérant d'un bar tabac pris à partie par trois hommes.

Alors qu'il procédait à l'ouverture de son bureau de tabac à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) vers 6h45, le gérant a été surpris par derrière par trois hommes. Ces derniers masqués et vêtus de noir, ont procédé à une clé d'étranglement et ont agrippé leur victime pour lui dérober sa gourmette en or.

Le buraliste ne s'est pas laissé impressionner et s'est débattu finissant par faire fuir ses agresseurs. Ces derniers se sont alors dirigés vers un grand magasin. Ils sont actuellement en fuite. Selon une source policière, les images de vidéo-surveillance montrent deux agresseurs de type africain et un de type nord-africain.

Le buraliste ,qui va déposer plainte, a été légèrement blessé au niveau du cou et du poignet durant l'attaque éclair.

Les vols à l'arraché se multiplient

Pascal Bitot-Panelli, ancien commandant fonctionnel SPHP et expert en sécurité a expliqué à CNEWS la méthode utilisée par les agresseurs lors de ce type de vol à l'arraché. «La méthode est la suivant, repérage, ciblage, choix des lieux, contact/agression avec immobilisation et étranglement souvent avec conduite au sol, sortie du bras porteur de montre, arrachage et fuite.»

Il y a quelques jours, un touriste moldave a été agressé par trois individus dans une station de métro parisienne près des Champs-Elysées. Une montre d'une valeur de 15.000 euros lui a été dérobée. Cependant dans ce cas, les trois agresseurs ont été interpellés grâce aux images de vidéo-surveillance.

Pour Pascal Bitot-Panelli, le constat est clair : «On note une très forte augmentation des vols avec violences et donc des vols à l'arraché sur Paris et Ile-de-France. Depuis 2020, on constate des agresseurs plus nombreux, qui attaquent par trois ou quatre et qui sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents.»

Un vol avec circonstances aggravantes peut être puni jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.