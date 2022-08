Seine-et-Marne : une femme séquestrée et violée par deux hommes, soupçonnés d’actes de barbarie

Après avoir été séquestrée et violée par deux hommes de 27 et 30 ans à Chelles (Seine-et-Marne) du 8 au 10 août, une femme de 26 ans originaire de Reims est parvenue à échapper à leur emprise et à prévenir les forces de l’ordre.

Séquestrée, violée et blessée au vagin par un couteau. Voici le calvaire vécu par une Rémoise âgée de 26 ans, qui devait initialement rendre visite à l’homme avec lequel elle avait sympathisé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines à son domicile situé à Chelles (Seine-et-Marne).

Sur place, cette dernière a vécu l’horreur : elle a été violée par l’homme avec lequel elle avait entamé une relation, avec la complicité de son colocataire. Pour cela, les deux hommes ont même utilisé la lame d’un couteau sur le vagin de la victime, selon Le Parisien.

Présents également lors de ces méfaits, deux autres colocataires n’ont pas dénoncé les faits à la gendarmerie et ne sont pas intervenus pour sauver la victime.

La victime est parvenue à alerter l’un de ses proches

Pour se défaire de l’emprise de ses bourreaux, la femme de 26 ans a expliqué à ses ravisseurs qu’elle devait retrouver le père de son enfant le mercredi 10 août à la gare de l’Est (Paris) pour y récupérer son fils de 5 ans.

Au retour de ce trajet avec ses agresseurs, la police a investi l’immeuble des suspects. En effet, la victime est parvenue à prévenir l’un de ses proches par SMS en indiquant l’adresse exacte de sa captivité et en ajoutant les menaces de mort émises à son encontre si elle parlait.

Devant leur bâtiment, les deux agresseurs ont donné les clés à leur victime en lui demandant de rentrer chez eux comme si de rien n’était. La femme de 26 ans a saisi cette chance offerte par ces agresseurs en se rendant directement auprès des officiers de police afin de leur confirmer qu’elle était bien la personne recherchée.

Les deux violeurs encourent la prison à perpétuité

Le jeudi 11 août, l’homme ayant noué une relation virtuelle avec la jeune femme s’est présenté au commissariat de police, se déclarant stupéfait des scellés mis sur sa porte. Pourtant accompagné de son avocat, ce dernier a demandé quelques jours pour préparer sa défense, en compagnie de son complice ayant participé, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Le principal accusé a été maintenu en détention provisoire.

Les deux violeurs présumés risquent la réclusion criminelle à perpétuité devant une cour d’assises.

Interpellés par les policiers, les deux colocataires qui n’ont pas participé aux faits ont été placé sous le statut de témoin assisté avec le chef d’accusation de «non-assistance à personne en danger».