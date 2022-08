Pyrénées-Orientales : un appel à témoin lancé après la disparition d’une mère et ses deux filles

Depuis le 15 août, une mère de famille de 27 ans, originaire de Mayotte, et ses deux filles, ont disparu dans la région de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Sans nouvelle depuis, la police a lancé un appel à témoin et ouvert une enquête pour disparition inquiétante.

Une disparition dont la gravité augmente d'heure en heure. Une mère et ses deux filles sont portées disparues depuis le 15 août dernier. Vendredi, la police a décidé de lancer un appel à témoins pour tenter de les retrouver.

Selon les enquêteurs, le portable de la jeune femme âgée de 27 ans a borné pour la dernière fois le lundi 15 août vers 17h à Perpignan, dans le secteur de la place du Puig. De même, cette mère de famille serait partie de chez elle sans sa carte bancaire.

La mère de famille, Souniati Houmadi, est originaire de Mayotte. Elle est brune avec les cheveux bouclés et a les yeux marron. Elle mesure environ 1m75.

L’appel à témoins lancé par la police nationale précise également que ses deux filles, Amélia et Souheyila Oili, sont âgées de 5 et 4 ans. Les deux jeunes filles ont les cheveux bouclés, bruns et tressés. De même, elles ont les yeux marron.

Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter les enquêteurs du Groupe d’appui judiciaire du commissariat de police de Perpignan au 04.68.35.71.72.