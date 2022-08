Lot-et-Garonne : un centre du Secours populaire cambriolé 7 fois depuis mars

Le Secours populaire de Nérac, dans le Lot-et-Garonne est la cible de cambriolages à répétition. Alors que sept attaques ont été recensées depuis mars, il reste difficile pour cette association caritative de faire venir des vigiles ou d'installer des caméras.

Les bénévoles et les responsables sont écœurés. Dans les locaux du Secours populaire de Nérac, dans le département du Lot-et-Garonne, le rayon frais est quasiment vide. Et pour cause, l'association caritative a été cambriolée pour la septième fois depuis le mois de mars.

Les responsables et les bénévoles ont fait part de leur écoeurement au micro de CNEWS. «Je ne suis pas scandalisée, je suis écoeurée et encore je crois que c’est pire que ça. Qu’est-ce qu’on va donner demain aux gens ? La moitié ce qu’ils ont le droit ? Tout ça parce qu’il y a des gens qui se sont permis de voler les locaux ?», a déclaré Danielle, une bénévole. «Ils ont volé des gens qui en ont besoin, des gens qui ont faim», a-t-elle ajouté.

Pour la prochaine distribution, l’association qui fournit chaque semaine une aide alimentaire à une centaine de familles, va manquer de produits. «Jusqu’à maintenant, ils se sont attaqués à la partie vestimentaire. On pensait du coup que c’était des gens dans le besoin. Mais là on s’aperçoit, vu les quantités qui disparaissent, que ce ne sont pas gens dans le besoin. Normalement, on a de quoi servir plus de 100 familles», a rapporté Marie-Lydie Sanchez, la présidente du Secours populaire de Nérac.

«Demain, il n’y aura pas de produits frais, il y aura uniquement des légumes, des fruits et des produits de l’Union européenne», a-t-elle ajouté. Grâce aux partenaires et à la fédération, les stocks devraient être refaits assez rapidement. Une enquête a été confiée à la gendarmerie.