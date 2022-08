Refus d'obtempérer : il fonce sur des policiers après avoir volé un véhicule, deux agents blessés

Deux policiers ont été blessés ce mardi soir en Seine-et-Marne, après un refus d’obtempérer. Un individu, au volant d’un véhicule volé plus tôt dans la soirée à Paris, a refusé de s’arrêter à un contrôle avant de foncer dans des véhicules de police.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 22h ce mardi. Un individu s’est introduit dans le parking des Galeries Lafayette, à Paris, pour y voler un véhicule. Il a ensuite été repéré par les policiers sur l’autoroute A4, à hauteur de la commune de Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne, selon une source proche du dossier à CNEWS.

Deux patrouilles de la BAC l’ont suivi et ont pu le rattraper à Chessy (Seine-et-Marne), une trentaine de kilomètres plus loin. Mais le fugitif a refusé de s’arrêter et a percuté deux véhicules de police, et deux agents ont été blessés. L’individu a ensuite abandonné son véhicule volé et a pris la fuite à pied.

Plus d’informations à venir…