Suède : un car-ferry en feu, 300 personnes à bord

Une vaste opération de sauvetage était en cours ce lundi au large des côtes suédoises où un car-ferry avec 300 personnes à bord était en feu, ont indiqué les autorités maritimes.

Un car-ferry a pris feu ce lundi 29 août au large des côtes suédoises, avec 300 personnes à son bord et une vaste opération de sauvetage a été enclenchée.

Le feu, qui semble être parti d'un camion frigorifique, s'est déclenché sur le pont-garage du Stena Scandica, qui assurait une liaison entre la Suède et la Lettonie, a déclaré Jonas Franzen, porte-parole de l'administration maritime suédoise, ajoutant que trois hélicoptères et sept navires avaient été dépêchés sur les lieux et qu'une évacuation du navire avait commencé.

Ferry With 300 On Board Catches Fire Off Sweden Coast https://t.co/Q2kQ5GGi5O pic.twitter.com/5IkEmGuf6E — NDTV News feed (@ndtvfeed) August 29, 2022

Le feu, qui semble être parti d'un camion frigorifique, s'est déclenché sur le pont-garage du Stena Scandica, qui assurait une liaison entre la Suède et la Lettonie.

Pas de blessés parmi les passagers

Aucun blessé n'a été signalé parmi les 240 passagers et les 50 à 60 membres de l'équipage. A l’heure actuelle, «l'incendie est sous contrôle», a déclaré une autre porte-parole, Lisa Mjorning.

«C'est un feu limité, concentré autour du camion frigorifique sur le pont-garage», a affirmé Stefan Elfström, un porte-parole de la compagnie qui exploite le navire. «Il semble que le feu soit parti dans le camion», a-t-il dit.

Le Stena Scandica se trouve au large de l'île de Gotska Sandön, au sud-est des côtes suédoises. Il effectuait une liaison entre Nynäshamn près de Stockholm et Ventspils en Lettonie, selon Stena Line.