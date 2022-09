Cannes : une femme de 89 ans violemment agressée, trois jeunes de 14 ans en garde à vue

Une femme de 89 ans a été violemment agressée par trois mineurs à Cannes (Alpes-Maritimes) lundi 29 août. Les trois suspects ont été placés en garde à vue.

Une agression sauvage. Une femme de 89 ans a été violemment agressée par trois mineurs à Cannes (Alpes-Maritimes) lundi 29 août. Les faits se sont produits vers midi dans le quartier de La Bocca.

Un trio d'adolescents âgés de 14 et 15 ans a suivi l'octogénaire alors qu'elle rentrait chez elle après avoir fait quelques courses, rapporte Nice Matin. L'un d'entre eux lui a asséné un violent coup de poing, la projetant au sol. Un autre en a profité pour lui arracher son porte-monnaie dans lequel se trouvait une trentaine d'euros. Enfin, le troisième a filmé la scène.

des images choquantes

La victime a été hospitalisée. Elle souffre de multiples fractures faciales et contusions, selon Nice Matin, mais ses jours ne sont pas en danger.

«Choquant, scandaleux, criminel… Je n’ai pas les mots pour définir la violence de cette agression d’une dame de 89 ans», a fustigé Bryan Masson, député RN des Alpes-Maritimes, relayant la vidéo de l'attaque.

L'agression a en effet été filmée par des caméras de surveillance. Les trois adolescents ont été retrouvés et placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits. Selon les informations de CNEWS, deux d'entre eux sont déjà connus des services de police pour des faits de vols et dégradations volontaires.

«C'est à la justice d'agir et croyez-bien que je souhaite ardemment que ces malfaisants soient châtiés», a réagi David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes, qualifiant les suspects de «sous-humains» sur Twitter.

grâce aux vidéos et à un policier municipal très performant qui connaît parfaitement le secteur. Les voyous ont été arrêtés et sont en garde à vue prolongée. Maintenant, c’est à la Justice d’agir et croyez bien que je souhaite ardemment que ces malfaisants soient chatiés.



2/5

— David Lisnard (@davidlisnard) September 1, 2022