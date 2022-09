Dieppe : une fillette de 4 ans meurt après une chute de trois étages

Une enfant de 4 ans a fait mercredi soir une chute de trois étages dans le centre-ville de Dieppe (Seine-Maritime). Un médecin du SMUR a tenté en vain de réanimer la fillette. Une enquête a été ouverte.

Un drame épouvantable. Une fillette de 4 ans est décédée mercredi 31 août au soir après avoir chuté du troisième étage d'un immeuble à Dieppe (Seine-Maritime) entre 21h et 21h30, ont annoncé jeudi les pompiers et le parquet. «L'hypothèse accidentelle» est «privilégiée», a précisé le procureur de la République de Dieppe, Etienne Thieffry, qui a ouvert une enquête sur les causes précises de la mort.

L’enfant se trouvait seule avec son père dans un appartement, lorsqu’elle est tombée dans le vide. Les investigations sont menées par les policiers de la sécurité publique de la ville.

«Lorsque les secours sont arrivés, elle était grièvement blessée. Il y a eu une tentative de réanimation et l'enfant a été déclarée décédée par le médecin du SMUR», ont indiqué les pompiers sans autres précisions sur les circonstances du drame.

UN accident similaire EN JUIN

Une fillette âgée de 2 ans avait chuté d’un immeuble le mercredi 8 juin 2022, avenue Boucher-de-Perthes, dans le quartier de Janval à Dieppe.

La fillette était tombée du deuxième étage et compte tenu de la hauteur de la chute, elle avait été prise en «urgence absolue». Les examens réalisés au centre hospitalier concernant d’éventuelles lésions internes s’étaient révélés rassurants.