Yvelines : la mosquée de Rambouillet ravagée par un incendie

Une structure provisoire qui accueillait la mosquée de Rambouillet (Yvelines) a entièrement pris feu dans la nuit de vendredi à ce samedi 3 septembre. La thèse de l’incendie criminel est privilégiée.

Aucun suspect n’a pour l’heure été interpellé. Une enquête pour «incendie criminel» ou «destruction volontaire par moyen incendiaire» a été ouverte à la suite de l’incendie du lieu de culte musulman de Rambouillet (Yvelines). Et pour cause, les flammes ont entièrement détruit la «tente de prière» dans la nuit de vendredi à samedi.

D’après les premières investigations, confiées à la police judiciaire de Versailles, des riverains ont signalé avoir vu aux alentours d’1h du matin «deux personnes quitter les lieux rapidement avec un bidon», avant d’apercevoir des «flammes de couleur bleu significatives de présence d’hydrocarbure».

«Personne ne se trouvait sur place, les dégâts sont uniquement matériels», a précisé l’association des musulmans de Rambouillet.

Plusieurs personnalités politiques, dont le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, ont exprimé leur soutien aux musulmans de Rambouillet. «Solidarité avec les musulmans de Rambouillet qui ont vu leur lieu de culte détruit par un incendie cette nuit», a écrit sur Twitter le locataire de Beauvau.

Le député Nupes de Seine-Saint-Denis, Thomas Portes, a lui fustigé «les propos de celles et ceux qui attisent la haine dans ce pays», les tenant pour responsables de cette catastrophe.

Solidarité avec les musulmans de Rambouillet qui ont vu leur lieu de culte détruit par un incendie cette nuit. Une enquête est ouverte et permettra de faire toute la lumière sur son origine. Je me suis entretenu avec @auroreberge , @gerard_larcher et @VMatillon.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 3, 2022