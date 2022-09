Lorient : le service de bus de nuit suspendu après l’agression d’un chauffeur

Ce vendredi soir, en plein centre-ville de Lorient (Morbihan), un conducteur de bus du réseau de la CTRL a été frappé à coups de poing par un homme alcoolisé. En réponse à cette agression, les agents du réseau de bus ont exercé leur droit de retrait samedi soir.

Ce samedi 3 septembre, la ville de Lorient était privée de ses bus. En effet, les agents de la Compagnie de transport de la région lorientaise (CTRL) ont décidé d’exercer leur droit de retrait samedi soir après l’agression d’un de leurs collègues la veille.

Vendredi 2 septembre, aux alentours de 21h25, trois hommes, une femme et un chien sont montés à bord de la ligne T3 du bus lorientais. Alors que les individus étaient en état d’ivresse manifeste, la victime, âgée de 40 ans, a appliqué les consignes de sécurité pour éviter toute sorte de problèmes.

Suite à l'agression d'un conducteur le 02/09 les lignes T1, T2, T3, T4 et L10 ne seront pas assurées ce samedi à partir de 21h30. — Réseau CTRL Lorient Agglomération (@CTRL_InfoTrafic) September 3, 2022

D’après Le Télégramme, le chauffeur de bus a été pris à partie au moment où il a sorti son téléphone pour avertir les agents du service de sécurité. Il a reçu plusieurs coups de poings au visage qui lui ont provoqué des plaies.

«Je suis ouvert à deux endroits au niveau du front. J’ai reçu une dizaine de coups de poing. On m’a déchiré la chemise. C’est la première fois depuis quinze ans que je fais ce métier que je me fais agresser. Je suis en état de choc», a réagi le conducteur de bus.

Le maire de Lorient condamne cette agression

La victime a été, par la suite, secourue par deux passagers présents à bord avant d’être pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital. Son incapacité de travail a été estimée à dix jours.

Quant aux agresseurs, ces derniers sont toujours en fuite.

Dans un communiqué, le maire de Lorient, Fabrice Loher, a apporté son soutien au chauffeur agressé ainsi qu’à l’ensemble des conducteurs du réseau de bus du territoire. «Je condamne fermement cette agression gratuite et appelle à des sanctions exemplaires à l’encontre des agresseurs pour éviter que de tels faits puissent se reproduire à l’avenir», a-t-il dit.

«La sécurité du personnel et des usagers est une priorité quotidienne pour l’Agglomération qui a signé, en 2021, une convention de sécurisation des transports publics entre les services de l’Etat, l’Agglomération et l’exploitant du réseau de bus CTRL. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons veillé à ce que la nouvelle génération de bus soit équipée de vitres anti-agressions et d’un système de vidéoprotection», a-t-il ajouté.