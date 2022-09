Refus d’obtempérer : un policier des Yvelines traîné sur plusieurs mètres par une voiture

Ce lundi soir aux Mureaux (Yvelines), un policier a été traîné sur plusieurs mètres par une voiture avec à son bord un individu qui cherchait à fuir un contrôle. Le fonctionnaire a été blessé légèrement.

Un nouveau refus d’obtempérer. Ce lundi 5 septembre au soir, aux Mureaux (Yvelines), un individu en voiture a volontairement traîné sur plusieurs mètres un policier qui tentait de l’empêcher de fuir un contrôle.

Selon des informations de CNEWS, les faits se sont déroulés vers 18h30. Des policiers en service avait décidé de contrôler ce véhicule qui roulait à vive allure, puis à contresens.

Dans sa fuite, le conducteur a percuté une autre voiture. Ce dernier serait ensuite monté à bord d’une autre voiture de marque Audi venue l’aider dans sa fuite.

le policier légèrement blessé

L’agent des forces de l’ordre a alors tenté d’empêcher l’individu de monter à bord et se serait alors fait traîner sur plusieurs mètres. Le policier a été blessé légèrement et souffre de dermabrasions et d’hématomes.

La voiture a été retrouvée vide de ses occupants. L'Audi, ainsi que le premier véhicule accidenté, ont été récupérés par la police.