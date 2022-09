Une mère et sa fille de 2 ans tuées par un conducteur ivre dans le Morbihan : le chauffeur mis en examen et incarcéré

Le conducteur qui avait percuté et tué une mère et sa fille de 2 ans dimanche soir à Brandivy (Morbihan) a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Une famille brisée. Le jeune conducteur âgé de 25 ans responsable de l’accident qui a coûté la vie à une mère de famille de 30 ans et sa fille de 2 ans, dimanche 4 septembre à Brandivy, dans le Morbihan, a été déféré ce mardi 6 septembre dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire.

Le parquet de Vannes a annoncé dans la foulée sa mise en examen pour homicide involontaire aggravé par la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, et de délit de fuite et de blessures involontaires aggravées par les mêmes circonstances.

Il ne s'est «pas rendu compte» d'avoir percuté les victimes

«Il reconnaissait être le conducteur en cause et qu’alcoolisé (0,85 mg/ litre d’air expiré retenu), il avait pris son véhicule pour rentrer chez lui. Il indiquait lors de sa garde à vue ne pas s’être rendu compte qu’il avait percuté deux personnes», a poursuivi le parquet.

Conformément aux réquisitions, le mis en cause a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions et encourt, en plus de l’annulation de son permis de conduire, dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende.

Pour rappel, au moment des faits dimanche, la mère et sa petite fille marchaient le long d'une départementale lorsqu'elles ont été mortellement percutées par le conducteur fortement alcoolisé.

La préfecture du Morbihan adresse un message

Arrivés rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Morbihan et le SAMU 56 n’avaient pas pu ranimer les victimes qui ont été déclarées toutes deux décédées. Le père de famille, également présent au bord de la route, en état de choc avéré, avait dû être pris en charge par les services médicaux.

La préfecture du Morbihan rappelle que la lutte contre l’insécurité routière est l’une des priorités du gouvernement. Les conduites addictives (alcool et/ou stupéfiants) ont été responsables de 11 accidents mortels (sur 26) depuis le début de l’année dans le Morbihan.