Tarn : un jeune de 20 ans agresse sexuellement une ado de 13 ans et contraint ses amies à lui envoyer des photos dénudées

Reconnu coupable d’agression sexuelle sur une mineure de 13 ans en mai dernier, un homme de 20 ans originaire de Lagrave (Tarn) a écopé d’une peine de neuf mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans lors de son jugement en comparution immédiate ce mardi 6 septembre au tribunal judiciaire d'Albi.

Une agression sexuelle puis un chantage au viol. Un lycéen âgé de 20 ans résidant à Lagrave (Tarn) a écopé d’une peine de neuf mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans lors de son jugement en comparution immédiate ce mardi 6 septembre au tribunal judiciaire d’Albi. Il a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une mineure de 13 ans et de chantage auprès de deux amies de la victime dans le but de recevoir des photos d’elles dans le plus simple appareil.

Au-delà de cette condamnation, le jeune homme a écopé d’une interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs pendant 5 ans, d’une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais) et d’une obligation de soins et de travail.

Une menace de viol émise pour des photos dénudées

Après avoir sympathisé avec une adolescente de 13 ans sur les réseaux sociaux en mai dernier, il a donné rendez-vous à cette dernière dans une maison abandonnée, près du stade de la commune, selon La Dépêche. Une fois sur place, il a plaqué la jeune fille contre l’un des murs, avant de retirer son haut pour lui toucher les seins. Une tentative renouvelée avec le pantalon de la victime, qui a néanmoins réussi à se débattre et à prendre la fuite.

Quelques jours plus tard, l’agresseur a fait du chantage à deux des amies de la jeune fille afin qu’elles lui fassent parvenir des photos dénudées en les menaçant de violer leur amie en cas de refus. Interpellé puis placé en garde à vue après de multiples plaintes déposées à son encontre, l’homme de 20 ans a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Aucun trouble psychique détecté

Lors de son jugement en comparution immédiate au tribunal judiciaire d’Albi ce mardi, le suspect a assuré «ne pas avoir fait attention» à l’âge de la victime, tout en affirmant avoir agi après avoir ressenti «des pulsions». Placé en famille d’accueil à 2 ans, ce dernier a également confié rencontrer des difficultés à se faire des amis, assumant fréquenter des jeunes moins âgés que lui.

De son côté, l’avocate de la défense a décrit son client comme un jeune homme ayant des difficultés pour communiquer avec les autres, rappelant au passage qu’il avait un casier judiciaire vierge. «Peut-être n'a-t-il pas les mêmes armes que tout le monde pour séduire les filles», a tenté de justifier la défense, dont les propos ont été rapportés par le média local.

Toutefois, le rapport d’expertise psychiatrique a été catégorique : l’homme de 20 ans n’a pas de troubles psychiques mais une intelligence considérée comme «moyenne».