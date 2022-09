Gard : un enfant de 2 ans meurt écrasé, le compagnon de la mère suspecté

Un enfant de 2 ans est mort des suites de ses blessures après avoir été percuté par une voiture, au Grau-du-Roi (Gard). Le compagnon de la mère serait à l'origine de ce drame.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie du Gard après la mort d'un garçon âgé de 2 ans au Grau-du-Roi (Gard). La victime est décédée après avoir été percutée par une voiture, dont le compagnon pourrait être le conducteur.

Les circonstances de la mort de l’enfant restent floues. Selon le quotidien régional Midi Libre, le drame se serait produit après une dispute entre la mère de l’enfant et son compagnon. Cette dernière serait partie du véhicule avec son petit garçon et ses deux autres enfants. Et c'est à cet instant que le compagnon aurait réalisé une marche arrière, alors que la portière côté passager était toujours ouverte.

Le petit garçon est décédé sur place des suites de ses blessures. L’enquête judiciaire a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Vauvert.