Antibes : un homme suspecté d'avoir tué sa compagne et caché son corps dans un réfrigérateur

Un homme de nationalité danoise a été interpellé et présenté à la justice pour «homicide sur conjoint» a annoncé ce mardi le parquet de Grasse. Le corps sans vie de sa compagne a été retrouvé dans un frigo à Antibes (Alpes-Maritimes) samedi dernier.

Une découverte macabre. Ce mardi, le parquet de Grasse annoncé la présentation devant la justice d'un homme de 32 ans, de nationalité danoise pour «homicide sur conjoint».

Le corps de sa compagne a été retrouvé sans vie, dans un réfrigérateur à Antibes (Alpes-Maritimes) samedi 17 septembre. Le cadavre d'un chien était également présent à l'intérieur du frigidaire.

À l'origine de cette terrible découverte, deux hommes s'étant décrits comme des amis du suspect, qui venaient de débarrasser ce dernier du mobilier. Les deux individus, dont l'implication a été écartée dans cette affaire, avaient décidé d'ouvrir le cadenas qui maintenait le frigo fermé, après avoir senti une odeur nauséabonde provenant de l'intérieur.

Dès la découverte de la dépouille humaine, et du corps de l'animal, ils ont prévenu leur avocat, qui s'est, lui, chargé de prévenir la police.

La victime tuée par arme à feu

La police judiciaire de Nice a aussitôt été saisie de l'affaire, indique le communiqué du parquet de Grasse.

Une autopsie de la victime a été réalisée dimanche permettant de conclure à une mort par arme à feu, avec «une blessure crânienne».

Le principal suspect a été interpellé à son domicile par le RAID, ce dimanche à 6h05. Des armes chargées, des produits stupéfiants et un autre cadavre de chiot, laissé dans un congélateur, ont été retrouvés à son domicile lors de la perquisition.

Il a ensuite été placé en garde à vue, avant d'être déféré ce mardi matin devant le parquet de Grasse. Une information judiciaire des chefs «d'homicide par conjoint, détention d'armes et de munitions de catégorie B, détention de produits stupéfiants (cocaïne et résine de cannabis) et sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique», a été ouverte, justifiant la détention provisoire, requise par le parquet.