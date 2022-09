Hauts-de-Seine : 3 hommes interpellés dans une opération antidrogue, plusieurs kilos de cannabis et de cocaïne saisis

Une saisie de drogue de grande ampleur a été réalisée mercredi à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Plus de dix kilos de cannabis et plus de deux kilos de cocaïne ont été récupérés.

Une opération menée conjointement par la Bac 93 et la brigade territoriale de contact de Saint-Ouen a permis de mettre la main sur 11,5 kilos de cannabis et 2,2 kilos de cocaïne pure, mercredi à Asnières (Hauts-de-Seine).

Une source policière a indiqué à CNEWS que l’importante saisie de drogue a été réalisée dans un lieu qui servait de «sourcière» à la cité Arago de Saint-Ouen, connue comme un endroit important du trafic de drogue de la proche banlieue de Paris.

Après la filature menée en ciblant un individu chargé de fournir la drogue dans la cité, les agents sont remontés à un appartement situé à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Ils y ont donc trouvé la drogue, dont la valeur est estimée à 360.000 euros à la revente.

Ils ont aussi découvert du matériel servant à confectionner et conditionner la drogue. Les forces de l’ordre ont également procédé à l’interpellation de trois individus.