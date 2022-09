Rhône-Alpes : un trafic de médicaments démantelé, dix individus interpellés

Une dizaine d'individus ont été placés en garde à vue cette semaine pour avoir participé à un vaste trafic de médicaments, a appris CNEWS d'une source proche du dossier.

Un marché qui rapporte bien plus que celui de la drogue. Cette semaine, un trafic de médicament a été démantelé dans la région Rhône-Alpes. Une dizaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, soupçonnées d'avoir participé à l'obtention frauduleuse de médicaments et à leur revente en toute illégalité.

Les médicaments concernés sont principalement le Tramadol et la Pregabaline. Le premier est un antalgique opiacé prescrit dans la prise en charge des douleurs modérées à intenses de l’adulte et le second un antiépileptique. Tous deux peuvent être utilisés à des fins récréatives.

Ces cachets étaient obtenus dans différentes pharmacies avec des ordonnances volées ou falsifiées pour être revendus souvent à des mineurs isolés à la recherche de ces substances.

Face à la recrudescence de fausses ordonnances hospitalières de médicaments onéreux, les pharmaciens d’officine ont été appelés, en mars dernier, à redoubler de vigilance afin de détecter tout signal suspect dans le cadre de leur exercice.