Saint-Ouen : il doit payer près de 100.000 euros de facture d'eau après avoir récupéré son bien squatté pendant 4 ans

Une situation révoltante. Un retraité de 86 ans a été mis en demeure de payer une facture d’eau de 97.852 euros pour son logement à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), qui était squatté depuis plusieurs années.

La tragique histoire avait commencé en 2018, lorsqu’une bande s’était installée dans l’appartement dans lequel il avait investi. Durant quatre ans, le vieil homme a dû lutter pour récupérer son bien. La procédure judiciaire qu’il avait enclenchée s'était vue contrariée par la crise sanitaire, a détaillé Le Parisien.

Il a finalement dû attendre le mois d’août dernier pour qu’une opération soit déclenchée, soit plus d’un an après l’ordonnance d’expulsion délivrée par la justice. Là, le retraité a retrouvé son logement complétement dégradé, recouvert de déchets, la cave pleine de rats, le mobilier ravagé et avec une infiltration d’eau.

La situation, déjà très dure, a empiré lorsque le service des eaux lui a adressé la facture de 97.582 euros, pour les précédents impayés. Une mise en demeure lui a même été signifiée. Son assurance lui a indiqué quant à elle, qu’elle ne prenait pas en charge les dégâts liés à un squat.