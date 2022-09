Nantes : deux Soudanais mis en examen et placés en détention

Deux Soudanais ont été mis en examen et placés en détention pour le viol d’une femme en pleine rue à Nantes samedi.

Suite au viol d’une femme de 40 ans survenue samedi en pleine rue à Nantes, deux Soudanais (âgés de 17 et 27 ans) ont été mis en examen pour viol aggravé (en réunion et état d'ivresse) et agression sexuelle aggravée. Ils ont été placés en détention provisoire et encourent vingt ans de prison.

Un temps soupçonné d'avoir lui aussi participé au viol de la victime, un troisième individu (âgé de 27 ans), également soudanais et interpellé au même moment, doit finalement être présenté à un tribunal correctionnel pour des faits de rebellion avec arme.

Dans la matinée de samedi, trois individus avaient été arrêtés pour le viol d'une femme de 40 ans à Nantes. Des policiers avaient été contactés à la suite de «l'agression violente» d'une femme sur l'île de Nantes.

Sur place, les agents avaient retrouvé la victime blessée en état de sidération. Cette dernière avait raconté avoir été accostée par deux hommes en rentrant de chez une amie. Des témoins avaient confié à nos confrères de Ouest-France avoir aperçu un troisième individu.

Selon les propos de la quarantenaire, elle aurait été frappée au visage puis projetée au sol. Ses agresseurs l'ont ensuite poussée dans un bosquet, où elle aurait subi plusieurs actes de pénétration.

Un policier agressé

Les policiers avaient rapidement retrouvé trois hommes correspondant aux descriptions de la victime. Il s'agit de trois Soudanais en situation régulière, inconnus des services de police.

Lors de l'interpellation, un policier a reçu un coup de tête et 5 points de suture lui ont été posés.