«DrugSource» : un vaste réseau français de trafic de produits stupéfiants démantelé sur le Darkweb

Le parquet de Rennes (Ille-et-Villaine) a annoncé ce mardi 27 septembre le démantèlement d’un important réseau de trafic de stupéfiants sur le Darkweb. Les forces de l’ordre ont arrêté deux membres à la tête du réseau, dont les bénéfices du trafic dépasseraient les 1,5 million d’euros.

Une enquête longue de deux ans a permis de mettre fin à un large réseau de trafic de drogues. Débutée en septembre 2020, l’enquête ouverte par la cellule Cyberdouane de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) faisait suite à diverses constatations d’offres de vente de stupéfiants sur Telegram et sur le Darknet.

Les forces de l’ordre ont identifié un homme de 29 ans, résidant à Nantes (Loire-Alantique) et ciblé comme étant la tête du réseau avec le pseudonyme «DrugSource», ainsi qu’un complice de 24 ans, habitant au Mans (Sarthe), dont le rôle serait celui de logisticien. Selon le communiqué du parquet de Rennes, ce dernier aurait réalisé plus de 3.000 ventes de stupéfiants sur le Darkweb entre septembre 2020 et octobre 2021. Parmi les produits vendus, pour un bénéfice total avoisinant les 1,5 million d’euros, les enquêteurs ont listé de la MDMA, de l’ecstasy, de la cocaïne et de l’héroïne.

Plus de 450.000 euros saisis lors des perquisitions

Les suspects ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs le mardi 20 septembre 2022 et les perquisitions ont permis de confirmer leur implication dans le trafic. Les deux hommes ont reconnu les faits lors de leur garde-à-vue respective et «DrugSource» a confirmé avoir blanchi l’argent des gains générés par le trafic. Au total, les forces de l’ordre ont saisi plus de 450.000 euros en biens et en valeurs lors des perquisitions, dont 432.000 euros de cryptomonnaies, 9.000 euros en espèces et 23.000 euros de placements bancaires.

Présentés au procureur de la République de Rennes le vendredi 23 septembre 2022, ils ont fait l’objet d’une procédure de comparution à délai différé. Les deux malfaiteurs sont poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de «trafic de produits stupéfiants», «détention de marchandises prohibées sans justificatifs réguliers», «blanchiment douanier et blanchiment du produit d'un trafic de produit stupéfiants». La peine maximale encourue est de dix ans de prison ferme pour ces derniers.

Avant le procès prévu le 14 novembre 2022 à 9h, l’homme à la tête du réseau, déjà condamné en 2020 pour des escroqueries commises sur Internet, a été placé en détention provisoire. Son complice, inconnu des services de police avant cette affaire, a été placé sous contrôle judiciaire.