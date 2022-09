Maison squattée : un couple de septuagénaires contraint de vivre dans un camping-car

Pierre et Maryse, couple de retraités marseillais, sont partis en 2017 faire un tour de l’Europe en camping-car, et ont donc mis leur appartement en location le temps du voyage. Mais à leur retour, la locataire a refusé de quitter le logement, et le couple vit dans sa caravane depuis deux ans.

Ils sont à bout. Pierre et Maryse, retraités, vivent depuis plus de deux ans dans un camping-car. Après un voyage en Europe à bord de leur véhicule, pour leur retraite, ils ont été obligés de rentrer chez eux en 2020 à l’Estaque, un quartier de Marseille, en raison de problèmes de santé et de la pandémie de Covid-19.

Le couple avait mis son appartement en location, le temps du voyage, par le biais d’une agence. Mais à leur retour, la locataire des lieux n'a rien voulu entendre et a refusé de partir. L’avocat du couple de retraités a expliqué à France 3 que le couple avait adressé un «congé pour reprise» à la locataire afin de récupérer le logement. «Le délai légal d'application pour récupérer leur logement est alors de six mois, pour laisser le temps à la locataire de trouver un logement», a-t-il précisé. À la fin de ce délai légal, en février 2021, la femme qui occupe l’appartement du couple n’était toujours pas partie. En attendant, les deux retraités sont restés vivre dans leur camping-car, été comme hiver, et y ont passé tous les confinements.

Les difficultés financières s'accumulent

Maryse et Pierre ont alors saisi la justice, et une expulsion a été ordonnée en mai 2022. La locataire avait donc obligation de quitter le logement le 14 septembre dernier, mais selon le couple, une étape manque toujours : la signature de la préfecture.

Pour faire accélérer les choses, le couple a décidé de rendre l’affaire publique dans les médias. Ils étaient notamment les invités de l’émission «Touche pas à mon poste» mardi soir. Ils ont affirmé que ces derniers mois, la locataire ne payait plus le loyer. Ils craignent que la procédure d’expulsion ne soit pas organisée avant le 30 octobre, date du début de la trêve hivernale. «On n'a plus envie de rien», ont-ils raconté, car les difficultés financières s'accumulent pour le couple.

"On n'a plus envie de rien, elle nous a bousillé"





À la suite de la médiatisation de l’affaire, la préfecture des Bouches-du-Rhône a rapidement répondu. Les autorités sont en train de mener deux enquêtes, une enquête de police, et une enquête sociale pour comprendre la situation de la locataire du couple. La priorité est de trouver une solution d'hébergement pour la locataire, étape obligatoire avant d'engager la procédure d'expulsion. La jeune femme qui squatte l’appartement du couple de retraités aurait expliqué être en situation de handicap et habiter seule avec sa fille.