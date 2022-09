Alpes-Maritimes : un adolescent de 15 ans retrouvé mort dans la cour de son lycée

Un élève âgé de 15 ans a été retrouvé mort ce jeudi matin dans l'enceinte du Centre International de Valbonne (Alpes-Maritimes). Une enquête est en cours.

Les circonstances de ce drame restent floues. Ce jeudi matin, un adolescent a été retrouvé mort dans la cour du Centre international de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes.

Il s'agissait d'un «élève de seconde, sans problème» et inscrit comme «externe», selon l'inspection académique.

Le président de la Région Paca, Renaud Muselier, a réagi sur son compte Twitter et a adressé ses «condoléances à la famille du jeune homme décédé».

Au nom de la #RegionSud , avec une immense émotion, j’adresse toutes mes condoléances à la famille du jeune homme décédé dans l’enceinte du Centre International de Valbonne. Ce drame terrible touche tous ses camarades, ses enseignants et encadrants auxquels nous pensons ce matin.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a également adressé ses condoléances à la famille de l'adolescent.

Vive émotion suite au décès d'un lycéen de @MaRegionSud. Le corps sans vie de l’élève a été découvert ce matin. Mes plus sincères condoléances à sa famille et tout mon soutien à la communauté éducative et à ses camarades.

— Christian Estrosi (@cestrosi) September 29, 2022