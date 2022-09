Insécurité à Nantes : Gérald Darmanin va rencontrer la maire Johanna Rolland mardi

La ville de Nantes a connu ces derniers jours plusieurs épisodes de violences. Ce vendredi, la maire de la ville, Johanna Rolland, a annoncé qu’elle allait rencontrer le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour lui demander de l’aide face à la montée de l’insécurité.

Mardi 4 octobre, la mairie de Nantes Johanna Rolland doit rencontrer le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour parler insécurité. En effet, la ville connaît depuis plusieurs semaines des épisodes de violences urbaines et de délinquances.

Dans une conférence de presse ce vendredi, l’élue socialiste a indiqué qu’elle allait formuler deux demandes précises auprès du locataire de la Place Beauvau : premièrement l’affectation d’une unité de force mobile à la ville de Nantes «dans la durée», et non pas de manière ponctuelle, soit 80 policiers supplémentaires.

Deuxièmement, des forces de police supplémentaires pour pouvoir assurer une présence 24 heures sur 24 dans le centre-ville, en additionnant les forces municipales, les forces nationales et d’éventuels agents supplémentaires, pour assurer la sécurité des Nantais notamment entre 22h et 6h du matin, dans les quartiers de Bouffay, Commerce et Feydeau.

La ville a été le théâtre de plusieurs faits divers ces derniers jours dont le viol en centre-ville d'une femme pour lequel deux Soudanais, en situation régulière, ont été écroués. Répondant à ses détracteurs, la maire Johanna Rolland s’est défendue de tout «laxisme» appelant l'État à «muscler son jeu» face à une situation «grave».