Grenoble : un blessé à la suite d’une fusillade, deux enquêtes ouvertes

Ce samedi matin, une fusillade s’est produite dans un bar à Grenoble. Une course-poursuite, s’en est alors suivie, avec les forces de l’ordre qui ont blessé un suspect, selon une source judiciaire.

Dans la matinée du samedi 1er octobre, «quatre individus circulant dans un véhicule Audi, s’en sont pris à un bar du quartier de Saint-Bruno», situé dans la ville de Grenoble, «en tirant devant l’établissement», a fait savoir le procureur de Grenoble, Eric Vaillant, à travers un communiqué.

Le modèle de type Audi Q8, s’est ensuite retrouvé pourchassé par les forces de l’ordre, avant d’atteindre le quartier de l’Arlequin, où il s’est immobilisé.

Alors que les quatre hommes ont commencé à prendre la fuite, l’un d’eux se serait retourné contre les agents de police, et «les aurait visé avec sa kalachnikov», a affirmé le procureur, avant de confirmer que «les policiers auraient alors tiré sur l’individu à trois reprises, le blessant à l’épaule».

Pronostic vital non engagé

Le suspect a par la suite été transporté à l’hôpital, mais son pronostic vital n’est pas engagé. Selon le communiqué, le jeune homme serait «né en 1988, et est très connu des services de police et de la justice, notamment pour des faits de vols, recels et détention de stupéfiants».

Une enquête confiée à la police judiciaire de Grenoble, a été ouverte à l’encontre des auteurs de la fusillade du bar, pour «tentative d’assassinat en bande organisée», et à l’encontre du tireur à la kalachnikov pour «tentative de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique».

L’IGPN (Inspection générale de la Police nationale) de Lyon, a pris en charge une seconde enquête qui «porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l’encontre du blessé», a également précisé Eric Vaillant.