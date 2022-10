«Son espérance de vie est de 6 mois» : le témoignage du fils d'un homme de 92 ans agressé par une toxicomane

«Son espérance de vie est de six mois selon les médecins», a témoigné sur CNEWS le fils d'un homme de 92 ans agressé par une toxicomane à Paris, au début du mois de septembre.

Le 9 septembre dernier, Jean-Baptiste, un homme de 92 ans, est violemment agressé par une toxicomane alors qu'il se rend au domicile de son fils, situé porte de La Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Ce dernier a décidé ce lundi 3 octobre de témoigner.

«Mon père s'engage dans le hall de mon immeuble et au moment il s'apprête à monter vers mon appartement, il reçoit un énorme coup de matraque sur la tête l'obligeant à se défendre», raconte Jérôme Watel. Mais lorsque la victime se rend compte que son agresseur est une femme, ce dernier arrête de se battre. C'est alors que Jean-Baptiste est traîné dans le hall et roué de coups. Son porte-feuille lui est même volé.

Retrouvé entre la vie et la mort

Il est retrouvé par le gardien de l'immeuble inanimé. Il est hospitalisé entre la vie et la mort. «Aujourd'hui, les médecins lui donnent une espérance de vie de moins six mois après ce choc», témoigne son fils, tout en espérant «un peu plus, car mon père avait encore la possibilité de mener une vie normale».

Une plainte a été déposée dès le 12 septembre dernier, et la toxicomane a pu être interpellée quelques jours plus tard, non loin d'un camp de consommateurs de cracks et placée en détention.