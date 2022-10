Défilé LVMH : un agent de sécurité gifle un adolescent de 13 ans pendant la Fashion Week de Paris (vidéo)

Lors du défile Louis Vuitton à la Fashion Week de Paris, ce mardi 4 octobre, un incident majeur est survenu à l’extérieur du Louvre. En effet, un adolescent de 13 ans a été giflé par un agent de sécurité. Contacté par CNEWS, LVMH a dénoncé «un geste indigne».

Ce n’est pas passé inaperçu. Comme à son habitude, la Fashion Week de Paris s’est terminée, ce mardi 4 octobre, avec le défilé Louis Vuitton. Si tout semblait bien se passer au sein de la Cour Carrée du Louvre, privatisée pour une poignée de spectateurs venus découvrir la collection printemps-été 2023, l’ambiance à l’extérieur était tout à fait différente.

En effet, un agent de sécurité, visiblement fourni par un prestataire à la Maison Louis Vuitton, s’en est pris à un adolescent de 13 ans au point de le gifler devant la foule. Une séquence capturée par la caméra de l’avocat Me Juan Branco.

Sur les images, on voit le vigile en question tenir l'adolescent par le bras avant de le gifler et de lui demander de «se calmer».

«Les agents de LVMH ont frappé un enfant de 13 ans. LVMH a fait supprimer la vidéo. Mais on l’avait sauvegardée», explique Juan Branco.

Selon l'auteur de la vidéo, l'adolescent aurait «tenté, sur l'espace public, de se rapprocher de «stars» payées par LVMH pour faire leur publicité».

Aujourd'hui, Le Louvre entièrement fermé et privatisé par et pour par Bernard Arnault, pour Louis Vuitton.





Les agents de LVMH ont frappé un enfant de treize ans.





LVMH a fait supprimer la vidéo. Mais on l'avait sauvegardée.





Elle est vérifiée. pic.twitter.com/hJXobnIdsz

