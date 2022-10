Oise : un lycéen handicapé roué de coups par des camarades, cinq jeunes placés en garde à vue

Un lycéen âgé de 16 ans, souffrant d'un «handicap apparent», a été agressé lundi 3 octobre par une bande d'adolescents du même établissement à Saint-Maximin, dans l'Oise. Cinq jeunes ont été placés en garde à vue.

Un déchaînement de violence. Ce lundi, plusieurs élèves du lycée Donation Robert et Nelly de Rothschild, de Saint-Maximin (Oise), s'en sont pris physiquement à l'un de leur camarade en situation de handicap.

Encerclé, coincé par le grillage derrière lui, le jeune garçon a pris de nombreux coups de poing et coups de pied avant que les agresseurs ne le laissent et ne prennent la fuite. Les images de l'agression, qui a été filmée, ont largement été relayées sur les réseaux sociaux et n'ont pas tardé à faire réagir certaines personnalités politiques, scandalisées par la scène.

C'est le cas de Marion Maréchal, qui décrit ces images comme «insupportables», pointant du doigt par ailleurs la responsabilité du ministre de l'Education, Pap Ndiaye, dans cette attaque.

Ces images sont insupportables !



Rudy, élève d’un lycée de #Creil (Oise), est harcelé et tabassé depuis des jours car handicapé. @PapNdiaye, voici la priorité pour nos écoles, il est temps d’y remettre de l’ordre. Agissez ! #ProtégeonsNosEnfants pic.twitter.com/AVuIuLZ7cf — Marion Maréchal (@MarionMarechal) October 5, 2022

Ce n'est pas la première fois que l'adolescent est pris à partie. Selon nos informations, depuis près d'une semaine, ce dernier est roué de coups à la sortie de son lycée. «J'attends que cela cesse, ce n'est pas normal. Ca ne peut pas durer», a témoigné sur CNEWS le grand-père de la victime.

Une plainte a été déposée pour une série d'agressions survenue entre le jeudi 29 septembre et le lundi 3 octobre. Après l'ouverture d'une enquête pour «violences aggravées», cinq mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi 6 octobre.