Refus d'obtempérer à Grenoble : le conducteur mis en examen

L'homme qui a tiré sur des policiers après un refus d'obtempérer à Grenoble a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé et conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Une jeune femme de 18 ans y avait laissé la vie.

Un ressortissant marocain en situation irrégulière a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé et conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants.

Après un refus d'obtempérer dans la nuit de mardi à mercredi, il avait tiré sur des policiers qui avaient répliqué. Une jeune femme de 18 ans passagère du véhicule avait été mortellement touchée lors de l'échange de tirs. Le chauffeur, lui, avait été légèrement blessé. Il avait pu être interpellé et placé en garde à vue.

Le conducteur était déjà connu de la justice après plusieurs condamnations, notamment pour violences aggravées.

En 2012, l'individu avait été mis en cause dans une procédure pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique (PDAP) et condamné à huit ans de prison. Ainsi, il avait été libéré en mars 2021.

En avril 2022, le suspect était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour une peine d'un an de prison à exécuter à la suite d'une condamnation pour outrage, rébellion et port d'arme prohibée. Un mois plus tard, soit en mai 2022, il était sous le coup d'un deuxième mandat d'arrêt. Ce dernier concernait notamment une affaire de violences.

Les faits se sont déroulés vers 2h30 à Saint-Martin-d’Hères (Isère), après de multiples infractions, il avait refusé de s’arrêter pour un contrôle de police, d’après le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant.