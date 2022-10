Château-Thierry : un homme blesse six personnes au couteau avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre

Ce vendredi soir dans la commune de Château-Thierry (Aisne), un individu a agressé, en pleine rue, plusieurs personnes avec un couteau. Six victimes ont été répertoriées, dont la mère et le frère de l'auteur.

Une attaque particulièrement violente. Vendredi soir à Château-Thierry (Aisne), un homme a attaqué et blessé six personnes à coups de couteau. Parmi les victimes, la mère et le frère de l'individu. Ce dernier a été neutralisé par les forces de l'ordre.

Selon une proche du dossier à CNEWS, l'auteur des faits aurait poignardé sa mère, en urgence absolue, ainsi que son frère, en urgence relative, avant de s'en prendre à quatre autres personnes. Celles-ci ne sont que légèrement blessées.

Les forces de l'ordre ont réussi à interpeller l'individu. Blessé, son état est stable. Pour l'heure, aucune revendication ou connotation terroriste n'ont été apposées à ce dossier.