Yvelines : deux voleuses dérobent 300 euros à un vieil homme et sont libérées

Deux jeunes femmes originaires de Bosnie-Herzégovine ont dérobé 300 euros à un vieil homme, vendredi 30 septembre, à Chatou (Yvelines). Feignant de demander de demander son chemin, l’une des deux femmes a attiré l’attention du vieil homme pendant que sa complice lui subtilisait sa carte bancaire. Les deux femmes ont été interpellées, avant d’être relâchées pour des raisons juridiques.

C’est une histoire rocambolesque. Deux jeunes femmes originaires de Bosnie ont dérobé la carte bancaire d’un vieil homme sur la place de la gare, à Chatou (Yvelines), vendredi 30 septembre. Après avoir minutieusement préparé leur coup, les deux voleuses ont été interpellées par la police. Toutefois, elles sont ressorties libres du commissariat, a-t-on appris de source policière.

Leur plan était bien rôdé. Après avoir repéré un vieil homme sur la place de la gare, à Chatou, une première femme s’avance vers lui en présentant un plan, et en lui disant qu’elle cherche à se rendre sur la place de l’Étoile, à Paris. Pendant ce temps, sa complice s’occupe de dérober discrètement le portefeuille de la victime contenant sa carte bancaire, qu’elles utilisent pour retirer 300 euros dans un distributeur voisin.

5 dates de naissance différentes

Quelques minutes plus tard, et grâce à l’intervention de plusieurs témoins, les deux femmes sont interpellées et conduites au commissariat. Problème, elles se présentent comme étant mineures, et sans papiers d’identité. L’une d’elle, qui déclare avoir 13 ans, est enceinte, et évite donc la garde à vue pour être conduite dans un centre d’Aide sociale à l’enfance (ASE), dont elle est partie peu de temps après son arrivée. L’autre, sa complice, qui dit résider dans un camp à Montreuil, déclare avoir 12 ans et nie les faits qui lui sont reprochés.

Après quelques recherches, les policiers se rendent compte que la jeune femme est connue sous une autre identité, et comme ayant 5 dates de naissance différentes allant de 2004 à 2011. Les policiers ont donc relevé ses empreintes digitales pour tenter de faire la lumière sur sa véritable identité. Néanmoins, dans l’attente des résultats, et en raison de son âge prétendu, la jeune femme a également été transférée dans un centre d’Aide sociale à l’enfance où elle n’est jamais arrivée puisqu’elle a fugué du taxi qui l’y emmenait.

D’après les policiers, il sera quasiment impossible de les retrouver par la suite, même en obtenant leur véritable identité.