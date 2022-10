Rhône : un chasseur blesse une mère et ses deux enfants alors qu'ils se promenaient

Un chasseur a accidentellement tiré sur une mère de famille de 33 ans et ses deux enfants, âgés de 7 et 10 ans, alors qu'ils se promenaient dans le Beaujolais, ce dimanche 9 octobre. Tous les trois ont été blessés au niveau des membres inférieurs, et ont été hospitalisés.

Un nouvel accident de chasse ce week-end. Une famille, composée d'une mère et de ses deux enfants, a été blessée par le tir d'un chasseur, ce dimanche 9 octobre dans le Beaujolais.

Tous les trois étaient en train de promener dans les vignes de la commune de Pommiers lorsqu'ils ont été blessés par le tir accidentel d'un chasseur. Blessés au niveau des jambes, ils ont été transportés à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône.

Selon nos confrères du Progrès, le chasseur a été interpellé par les gendarmes. Ce dernier aurait confié lors de sa garde à vue qu'il avait été ébloui par le soleil au moment où il tirait du petit gibier. Toutefois, une enquête pour violence avec armes a été ouverte. Le chasseur quant à lui a été laissé libre.

Un second accident de chasse dans la Drôme

Ce même dimanche, un second accident de chasse a eu lieu dans la Drôme, à Vinsobres. Un homme de 62 ans qui cueillait des champignons a été gravement blessé à l'abdomen par le tir d'un chasseur, qui participait à une chasse au sanglier.

Selon le procureur de Valence, Laurent de Caigny, le tireur, président de la société de chasse locale, était «un chasseur confirmé». Il a été placé en garde à vue. Les prélèvements effectués n'ont néanmoins révélé aucune trace d'alcool ni de stupéfiants dans son sang. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Nyons.