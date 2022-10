Royaume-Uni : une infirmière accusée d'avoir tué sept nouveau-nés

Pour la deuxième journée du procès d’une infirmière britannique à Manchester ce mardi 11 octobre, le procureur Nick Johnson a raconté en détail l’horreur des meurtres de deux des sept nouveau-nés tués par cette dernière. Elle est également accusée de tentative d’homicide sur dix autres bébés.

Un drame épouvantable. Une infirmière britannique est actuellement en procès à Manchester (Royaume-Uni), accusée d’avoir tué sept nouveau-nés et d’avoir tenté d’en tuer dix autres entre juin 2015 et juin 2016.

La jeune femme de 32 ans, Lucy Letby, travaillait dans le service de néonatalogie de l'hôpital Countess of Chester (nord-ouest). Elle a nié les meurtres de cinq petits garçons et deux petites filles et les dix tentatives d’homicides.

«une empoisonneuse dans le service de l’hôpital»

Ce mardi 11 octobre, deuxième journée du procès prévu pour durer six mois, le procureur Nick Johnson a énuméré de nombreux faits accablants concernant la jeune femme. Il a d’abord raconté que Lucy Letby avait par exemple recherché sur Facebook des informations sur les familles des bébés, quelques heures après leur mort. C'était «l'une des premières choses qu'elle a fait quand elle s'est réveillée», a-t-il affirmé.

Le mode opératoire des meurtres se répétait pour chaque bébé, un enfant prématuré pesant moins d’1kg à la naissance, décédé d’une crise cardiaque à la suite d’une injection d’air dans le sang et l’estomac ou encore une surdose de lait ou d’insuline.

L’heure du décès des bébés a éveillé des soupçons également de la part des équipes de l’hôpital, puisque ces derniers mourraient pour la plupart durant sa garde de nuit, alors qu’elle était seule dans la maternité.

Lundi, le procureur avait expliqué que le service néonatal de l'hôpital avait observé une hausse «significative» du taux de mortalité et du nombre de pertes de conscience de nourrissons à partir de janvier 2015 et pendant 18 mois.

«Il y avait une empoisonneuse dans le service de l'hôpital de Chester», avait-il affirmé.

Arrêtée puis inculpée en novembre 2020, après avoir été interrogée deux fois en 2018 et 2019, Lucy Letby doit répondre de 22 chefs d'accusation au total.