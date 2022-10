Pédocriminalité : un ancien élu local condamné à 20 ans de prison pour agressions sexuelles et viols sur mineures

Jugé pour une trentaine d’agressions sexuelles et trois viols commis entre 2007 et 2018, un homme, ancien maire-adjoint, a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle.

Jean-Christophe Karcher, ancien élu local, professeur et chef de camp scout a été condamné ce vendredi 14 octobre par la cour d’assises du Bas-Rhin à vingt ans de réclusion criminelle pour 34 agressions sexuelles et 3 viols commis entre 2007 et 2018.

Une sanction attendue par le coupable

Le jury l'a reconnu coupable de toutes les questions posées, le condamnant au maximum légal, écartant néanmoins la période de sûreté des deux-tiers requise. Présent dans le box des accusés, Jean-Christophe Karcher n'a pas montré d'émotion particulière à l'énoncé du verdict malgré la présence de nombreuses victimes et de leurs familles dans la salle.

«Les victimes sont soulagées, leur processus de reconstruction peut débuter, c'est peut-être la chose plus difficile (...) pour qu'elles se construisent en tant que femmes», a déclaré Michaël Plançon, avocat de plusieurs parties civiles. De son côté, l’avocat de l’accusé, Gaëlle Mootoosamy, estime que «c’est une sanction lourde», mais que son client «s’y attendait».

Le père du coupable également condamné par la justice

Incarcéré depuis 2018, Jean-Christophe Karcher devra se soumettre à un suivi socio-judiciaire de dix ans avec injonctions de soins. Il est également privé de l’autorité parentale sur sa fille mineure et devient inéligible pour une période de dix ans.

Si au cours de l'instruction, l'accusé avait nié les trois viols digitaux, il avait finalement reconnu l'ensemble des faits reprochés lors de son procès. Les victimes étaient pour l'essentiel des amies de ses deux filles, elles-mêmes agressées. Les fillettes étaient invitées dans la piscine familiale où il imposait «le jeu du requin», qui cachait en réalité des attouchements.

D'autres agressions ont eu lieu lors de camps scout auxquels il participait. Les faits se sont déroulés entre 2007 et 2018 et les victimes étaient âgées de 9 à 11 ans.

Dans cette affaire, Jean Karcher, père de l’accusé, a également été condamné par la justice : deux ans de prison, dont un avec sursis, sans mandat de dépôt, pour avoir détruit des preuves sur demande de son fils.