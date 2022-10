Isère: une femme de 26 ans écrouée après avoir tué son compagnon

Une jeune femme de 26 ans a été mise en examen ce vendredi 14 octobre à Grenoble pour le meurtre de son conjoint puis écrouée, a indiqué le parquet de la ville.

Un acte de légitime défense ? Une femme a été écrouée ce vendredi 14 octobre pour le meurtre de son compagnon, à Grenoble (Isère).

Interpellée mercredi et placée en garde à vue, la mise en cause «a reconnu les faits mais indique avoir agi en légitime défense, thèse que le nombre de coups portés (à la victime) et certains témoignages conduisent à infirmer», a précisé dans un communiqué le procureur de la République Eric Vaillant.

Le 7 octobre dernier, à la demande du frère du disparu qui n'avait plus de nouvelles depuis quelques jours, les gendarmes de la compagnie de Meylan avaient procédé à une ouverture de porte dans un appartement de Corenc. Sur place, ils ont alors découvert le cadavre d’un homme de 35 ans mort depuis plusieurs jours avec la trace de plusieurs coups de couteau dont certains mortels.

L’amie du défunt avait été «rapidement suspectée» et recherchée jusqu'à son arrestation par les gendarmes de la brigade de recherche de Meylan, selon la même source.