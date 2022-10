Alès : une femme de 83 ans et malade d'Alzheimer violée

Un jeune homme de 23 ans a été mis en examen ce samedi 15 octobre pour viol sur personne vulnérable et placé en détention. Il est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme âgée de 83 ans et souffrant de la maladie d’Alzheimer, cette semaine dans un établissement psychiatrique à Alès (Gard).

Un acte épouvantable. Un homme de 23 ans est accusé d’avoir violé une dame de 83 ans et malade d’Alzheimer, jeudi dernier dans un établissement psychiatrique à Alès (Gard). Après avoir été interpellé, il a été mis en examen samedi et écroué. Une information judiciaire a été ouverte.

L’individu, qui était interné depuis une tentative d’étranglement sur sa mère et devait sortir vendredi, a été retrouvé dans la chambre de sa victime, en train de l’agresser sexuellement. Placé en garde à vue, il n’a pas reconnu les faits et a affirmé aux enquêteurs que la vieille dame était consentante. Celle-ci, gravement malade, n’est cependant plus en capacité de parler, a précisé France Bleu.

Du fait de son état psychologique, l’accusé a fait l’objet d’une expertise, qui a conclu à une non-altération de son discernement. La justice peut donc le juger, estimant qu’il savait ce qu’il faisait.

D’ici-là, il doit être présenté au tribunal mardi pour savoir si son placement en détention provisoire va être maintenu jusqu’à un futur procès, ou s’il peut être libéré sous contrôle judiciaire.