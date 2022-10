Chambéry : des tags nazis et anti-LGBT+ retrouvés sur la maison des associations

Ce dimanche matin, des tags homophobes, anti-LGBT+, ainsi qu’antisémites ont été découverts sur la devanture de la maison des associations de Chambéry (Savoie).

De scandaleuses dégradations. La maison des associations de Chambéry (Savoie) a été recouverte de tags à caractères homophobes, anti-LGBT+ et antisémites. Sur la devanture, il est notamment possible de lire «pour un monde sain et pur» en lettres blanches.

Ces tags ont été retrouvés le lendemain de la première marche des fiertés organisée dans la capitale savoyarde, et qui a rassemblé près de 1.000 participants.

De nouveaux tags nazis découverts Chambéry





Des tags anti-LGBT+ et une croix gammée découverts ce matin sur la vitrine de la Maison des Associations

https://t.co/do7qzXFrdc pic.twitter.com/169zYXJ8fe — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) October 16, 2022

Les dégradations ont été masquées par un grand panneau.

De son côté, le maire de Chambéry, Thierry Repentin a dénoncé, par l’intermédiaire d’un communiqué «des faits graves, stupides, lâches et intolérables». La municipalité a annoncé qu’elle allait porter plainte.