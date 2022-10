Etats-Unis : 4 corps démembrés découverts dans une rivière

Quatre corps démembrés ont été découverts dans une rivière de l’Oklahoma, aux Etats-Unis, ce vendredi 14 octobre. La police locale a indiqué lundi avoir ouvert une enquête.

Une découverte macabre. La police de la ville d’Okmulgee, dans l'Oklahoma (Etats-Unis), a annoncé ce lundi 17 octobre 2022 l'ouverture d'une enquête après avoir retrouvé les corps de quatre hommes démembrés dans la rivière Deep Fork, vendredi dernier.

Les victimes sont quatre amis qui avaient disparu le soir du dimanche 9 octobre, quittant à vélo le domicile de l’un d’entre eux. Un important dispositif de recherches avait été lancé.

Le chef de la police locale, Joe Prentice, et le médecin légiste ont confirmé lundi lors d’une conférence de presse qu’il s’agissait de Mark et Billy Chastain, âgés de 32 et 30 ans, Mike Sparks, 32 ans, et Alex Stevens, 29 ans.

Un «évÉnement très violent»

En examinant les corps des victimes, des traces de blessures par balle ont été relevées par ce même médecin légiste.

«Bien que la cause officielle et la manière de la mort soient toujours en attente, chaque victime a souffert de blessures par balle», a déclaré Joe Prentice aux journalistes. «Les quatre corps ont été démembrés avant d'être placés dans la rivière, rendant difficile l’identification des corps, c'est pourquoi cela a pris si longtemps.»

D’après lui, les quatre victimes fomentaient «un acte criminel» au moment de leur disparition. Un témoin a rapporté avoir été invité à se joindre à eux pour «frapper un coup suffisamment conséquent pour chacun d’eux» («hit a lick» NDLR), a déclaré le policier sans donner de précision.

«J'ai travaillé sur plus de 80 meurtres dans ma carrière, a indiqué le chef de la police. J'ai travaillé sur des meurtres impliquant plusieurs victimes. J'ai travaillé sur des démembrements. Mais cette affaire implique le plus grand nombre de victimes, et c'est un événement très violent.»

Un suspect recherché

Les enquêteurs ont trouvé des traces d’un «épisode d’une grande violence» dans un site de décharge de la ville, situé à proximité des lieux où les corps ont été retrouvés. Ils se sont alors rapidement intéressés au propriétaire, Joe Kennedy, âgé de 67 ans.

Cependant, s’il n’est pas pour le moment considéré comme un suspect, ce dernier a disparu dans la soirée du samedi 15 octobre, après avoir coopéré avec les agents de police la veille, affirmant ne pas connaître les victimes.

Durant cet échange, Joe Kennedy avait déclaré avoir aperçu six cambrioleurs présumés sur sa propriété et qu’il avait tiré sur l’un d’entre eux, mais que les autres avaient fui la zone.

Considéré comme «suicidaire», il a été aperçu pour la dernière fois au volant d’un véhicule, retrouvé depuis à l’abandon dans une ville voisine, d’après les autorités.