Mort de Lola : Emmanuel Macron a reçu les parents de la fillette à l’Élysée

Ce mardi 18 octobre, le président de la République Emmanuel Macron a reçu les parents de la jeune Lola, retrouvée sans vie dans une valise au pied de son immeuble du 19e arrondissement de Paris vendredi 14 octobre. Le chef de l’Etat les a assurés de «tout son soutien».

Les parents de Lola ont été reçus ce mardi à l’Elysée par le président de la République. Accompagné de son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, le chef de l’Etat leur a présenté ses condoléances et «les a assurés de toute sa solidarité et de son soutien dans l’épreuve qu’ils traversent et qui nous bouleverse tous», a fait savoir l'Elysée.

Le gouvernement d'Emmanuel Macron a été la cible, ce mardi, d’attaques des partis d’opposition à propos de cette affaire. En effet, lors de la séance de question au gouvernement à l'Assemblée nationale, la députée Marine Le Pen a interpellé la Première ministre Elisabeth Borne : «Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n’aurait pas dû se trouver sur notre territoire. Une fois de trop. Vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toute circonstance. (…) Trop de crimes et de délits sont commis par des émigrés clandestins que l’on n’a pas voulu, ou pas su, renvoyer chez eux. (…) Cent fois, nous vous avons interpellés sur ce laxisme migratoire», a déclaré Marine Le Pen. Ce à quoi la Première Ministre, Elisabeth Borne, a répondu : «Un peu de décence. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, madame la Présidente [Le Pen]».

«Le président de la République a reçu ce matin les parents de Lola. Il a pu leur exprimer toute l’émotion et toute la solidarité de la nation. Je souhaite devant vous, au nom du gouvernement et je pense, en notre nom à tous, m’associer à la peine de cette famille», a poursuivi Elisabeth Borne, ajoutant qu’il fallait laisser la police et la justice faire leur travail.

Hier, un second suspect a été mis en examen pour recel de cadavre et placé sous contrôle judiciaire. Quatre autres personnes ont aussi été placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire.