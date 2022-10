Inter Milan : le leader des ultras tué par balles

Le leader des ultras de l’Inter Milan, Vittorio Boiocchi, a été assassiné, ce samedi 29 octobre après être tombé dans une embuscade.

Vittorio Boiocchi, leader historique des ultras du club de l’Inter Milan, a été tué, ce samedi 29 octobre vers 20h00, quelques minutes avant le début d’un match de son équipe. Selon les médias italiens, l’homme âgé de 69 ans a été touché par cinq balles à la poitrine et au cou alors qu’il se trouvait au niveau de la Via Fratelli Zanzottera à Milan, le quartier où il résidait depuis de nombreuses années.

As reported by Repubblica’s Franco Vanni, the Curva Nord remained silent and removed all banners after finding out that Vittorio Boiocchi, one of their leading members, has been shot to death in an ambush. Surreal atmosphere in the 2nd half as many fans have left @SerieATotal https://t.co/PwSEyKnuUz pic.twitter.com/vUaxbFEsyG

— Alessandro Bai (@journale_bai) October 29, 2022