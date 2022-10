Bas-Rhin : un homme interpellé après avoir piétiné et mordu sa femme, menaçant de la dévorer

Un homme de 35 ans a été interpellé ce dimanche 30 octobre à Bischheim (Bas-Rhin). Il est accusé d'avoir agressé et menacé de mort sa conjointe. Il a notamment sectionné trois doigts à la victime avec les dents.

Une nouvelle affaire de violence conjugale dans le Bas-Rhin. A Bischheim, une jeune femme a été violemment agressée par son conjoint. Ce dernier, inconnu des services de police, a été interpellé. Il était sous l'empire de l'alcool.

Les faits ont eu lien vers 15h, ce dimanche 30 octobre, non loin du domicile de la victime. Un homme a violenté sa concubine, avant de la jeter au sol, de la piétiner et de la menacer de la tuer et de la dévorer.

Alors qu'elle gardait les trois enfants du couple, la nounou, présente sur place, a alerté la police. Avant son interpellation, l'homme a tout de même réussi à sectionner (partiellement, selon francebleu) trois doigts à la victime avec les dents, sans toutefois les ingérer.

Selon les premiers éléments, la femme présentait un impact à la tête et des marques de strangulation. Elle a été rapidement prise en charge.

Quant au suspect, il devait subir un examen psychiatrique. Une enquête a été ouverte.