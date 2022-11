Halloween à Paris : près de 200 personnes verbalisées pour être entrées dans les catacombes

Les forces de police ont procédé à 199 verbalisations dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, dans les catacombes de Paris.

Le soir d’Halloween, le lieu est forcément à la mode. Dans la nuit de lundi à mardi, les policiers parisiens se sont rendus dans les catacombes de la capitale, pour faire évacuer les personnes qui s’y trouvaient.

Une opération nécessaire puisque 199 individus ont été retrouvés dans ces lieux interdits d’accès et dangereux. Ils ont été verbalisés, a indiqué la préfecture de police sur les réseaux sociaux.

#Halloween | Bilan de l'opération de police menée la nuit passée dans les anciennes carrières de Paris :



199 personnes contrôlées et verbalisées pour pénétration et circulation interdite dans ces lieux.





Rappel : l'accès aux catacombes est dangereux et interdit.

