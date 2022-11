Lot : il sort faire une balade à vélo et se retrouve défiguré à cause d'un barbelé

En balade dans la forêt de Montrat (Lot) la semaine dernière, un vététiste de 56 ans a été arrêté à pleine vitesse par un fil barbelé lui occasionnant dix points de suture à la joue. Cet incident, loin d’être isolé en France, a relancé le débat sur l’encadrement juridique autour des clôtures dans les propriétés privées.

Une balade en VTT tout proche d’être mortelle. Habitué des sorties entre amis à vélo, Christophe Delarge (56 ans) se souviendra de celle effectuée le mardi 1er novembre dans la forêt de Montat (Lot). En tête d’un groupe de cinq personnes, il a été arrêté à pleine vitesse dans une descente par un fil barbelé disposé à hauteur de sa tête. Bilan : dix points de suture à la joue droite, en partie arrachée lors de l’incident.

«C'était à deux doigts de transpercer la joue, à 5 cm des yeux et à 10 cm de la gorge, je me dis que j'ai échappé au pire. J'ai de la chance que le fil ait lâché», a confessé le quinquagénaire dans les colonnes de La Dépêche du Midi. Ce dernier a néanmoins annoncé qu’il ne porterait pas plainte contre le propriétaire du terrain mais il lui a demandé de signaler plus efficacement la clôture mise en place pour éviter la répétition d’un tel accident.

Le propriétaire de la parcelle avait bien positionné des morceaux de rubalise accrochés par des scotchs de couleur orange mais ces derniers étaient difficilement visibles, surtout à pleine vitesse dans une descente. Dans le sens inverse, un panneau indiquant «propriété privée» a été disposé mais sa visibilité pose également question.

52 blessés et 10 morts depuis 2004

D’après le collectif de défense des loisirs verts (Codever) relayé par le journal régional, 62 personnes, englobant 52 blessés et 10 décès, auraient été victimes de barbelés, de câbles de chaînes ou de pièges disposés sur des chemins depuis 2004. Toutefois, le propriétaire est dans son droit puisque l’Article 647 du Code Civil lui permet de clôturer son terrain par le moyen de son choix.

Dans le cadre d’une proposition de loi sur la limitation de l’engrillagement des espaces naturels et la protection de la propriété privée actuellement débattue au Sénat, le Codever a proposé de retirer les grillages et de les remplacer par des clôtures naturelles afin de faciliter la circulation des animaux et de limiter les incidents de ce type.